شكرا لقرائتكم فيديو.. جمل سائب داخل مستشفى حكومي بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران رصد مقطع فیديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تجوّل جمل سائب في محیط مستشفى الملك خالد بمدينة نجران. وعلقت الإدارة العامة للشؤون الصحیة بالمنطقة على المقطع موضحة أن بقاء الجمل في محیط المستشفى لم يستمر إلا لفترة وجیزة. وأوضحت أن الجمل لم يتسبب بأي أضرار، مشددة على أنھا اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه مالكه المتسبب في دخوله لمحیط المستشفى. #ترامب يبعث برسالة واضحة من وراء تصريحاته عن المملكة



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