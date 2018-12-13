مدير تعليم ظهران الجنوب يفتتح معرض "بيعة وولاء"‎ بابتدائية الطلحة للبنات

محمد بن مسعود - الدمام - احتوى على رسومات من أعمال الطالبات وتصاميم خاصة لسيرة الملك سلمان

افتتح مدير التعليم الأستاذ سعيد هباش أبوحديد صباح اليوم الخميس 6 ربيع الثاني ١٤٤٠هـ، معرض ( بيعة وولاء) والذي نظمته الشؤون التعليمية للبنات ( نشاط الطالبات ) في مدرسة الطلحة الابتدائية للبنات، وذلك بحضور مستشار وكيل الأداء التعليمي فهد المقرن.

وتفصيلاً، تجول مدير التعليم وضيوفه في أرجاء المعرض الذي احتوى على بعض الرسومات والتصاميم من أعمال الطالبات من المدارس بالإضافة إلى تصاميم خاصة لسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز وأهم إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذُ توليه الحكم.

بعد ذلك، بدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي فكلمة مدير التعليم سعيد هباش الذي هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة للبيعة مقدماً شكره للمساعدة للشؤون التعليمية للبنات ولقسم نشاط الطالبات ولقائدات المدارس على ما قدموه في هذا المعرض المميز، فيما قدم عدد من الطالبات نشيداً عن الوطن مهنئين خادم الحرمين الشريفين بالبيعة.

تلا ذلك عرض مرئي عن سيرة الملك سلمان وخدماته الجليلة التي قدمها للعالم أجمع.

وفي ختام المعرض، أكد مدير التعليم أن من الواجب على كل مواطن الفخر والمفاخرة بوطنه، فكيف بنا ونحن في وطن الشرف والحزم والسؤدد , وطن الحق والعدل والنزاهة، وينبغي لنا استشعار مسؤوليتنا فرداً فرداً تجاه هذا الوطن الغالي كلٌ فيما يعنيه، مستحضرين الإخلاص والنية الصادقة بأن نسهم في رفعته ووحدته ولحمته شعباً وقيادة، أسوةً بولاة أمرنا حفظهم الله.

من جهة أخرى، أبدى فهد المقرن سعادته البالغة لما شاهده في المعرض من حسن تنظيم وما احتواه من تصاميم وعروض تبرز دور خادم الحرمين الشريفين الكبير في خدمة الوطن والمواطن والخدمات التي يقدمها للعالم بأكمله مقدماً شكره لسعادة مدير التعليم على ما يوليه من اهتمام بجميع الأنشطة كما قدم شكره للشؤون التعليمية بنات ولنشاط الطالبات وقائدات المدارس على ما قدموه في هذا المعرض المميز راجياً التوفيق للجميع.

وفي ختام الزيارة قام مدير التعليم بتكريم المقرن نظير زيارته للإدارة وتشريفه حفل افتتاح المعرض، بحضور مساعدي مدير التعليم والقيادات التربوية.