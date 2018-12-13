بعد الخسارة من الاتفاق.. الوحدة يقيل البرازيلي "كاريلي"

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، إقالة مدرب الفريق الكروي الأول البرازيلي فابيو كاريلي، بعد خسارة الفريق مساء اليوم ( دورياً ) من نظيره الاتفاق 2/1 في افتتاح الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأكد رئيس النادي أن الوحدة في صدد التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق سيعلن عنه خلال الأيام القريبة.