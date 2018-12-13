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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، إقالة مدرب الفريق الكروي الأول البرازيلي فابيو كاريلي، بعد خسارة الفريق مساء اليوم ( دورياً ) من نظيره الاتفاق 2/1 في افتتاح الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأكد رئيس النادي أن الوحدة في صدد التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق سيعلن عنه خلال الأيام القريبة.
بعد الخسارة من الاتفاق.. الوحدة يقيل البرازيلي "كاريلي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، إقالة مدرب الفريق الكروي الأول البرازيلي فابيو كاريلي، بعد خسارة الفريق مساء اليوم ( دورياً ) من نظيره الاتفاق 2/1 في افتتاح الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأكد رئيس النادي أن الوحدة في صدد التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق سيعلن عنه خلال الأيام القريبة.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
11:33 PM
أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، إقالة مدرب الفريق الكروي الأول البرازيلي فابيو كاريلي، بعد خسارة الفريق مساء اليوم ( دورياً ) من نظيره الاتفاق 2/1 في افتتاح الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأكد رئيس النادي أن الوحدة في صدد التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق سيعلن عنه خلال الأيام القريبة.
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المصدر : الخليج 365
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