"العصيمي" يوكد لـ"الخليج 365": لا تعديل على موعد عودة الإداريين

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداول رسالة مجتزأة عبر الواتساب بتغييره إلى 17 ذي الحجة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، لـ"الخليج 365"، عدم صدور أي تعديل أو تغيير على موعد عودة الإداريين والمقررة يوم الأحد 1440/11/18هـ.

جاءت تأكيدات المتحدث العصيمي لـ"الخليج 365"، بعد تداول رسالة مجتزأة عبر الواتساب من محتويات التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1439 /1440، وزعم مروّجوها إلغاء عودة الإداريين في 18 ذي القعدة، وتوحيد عودة الجميع 17 ذي الحجة.

وأكد التقويم سابقًا على أن تكون عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام (رياض أطفال- ابتدائي- متوسط- ثانوي)، عدا المعلمين الممارسين للتدريس، يوم الأحد 1440/11/18هـ الموافق 2019/07/21 م.

وستكون عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1441هـ يوم الأحد 1440/12/17هـ الموافق 2019/08/18م، فيما ستكون انطلاقة العام الدراسي 1441 يوم الأحد 1441/01/02هـ الموافق 2019/09/01م.