بالفيديو.. جرأة طفل تستوقف أمير حائل لتقبيله وإهدائه قلمًا

محمد بن مسعود - الدمام - استوقفت جرأة الطفل فهد عبد العزيز الرزني، أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، في إحدى المناسبات بالمنطقة مساء أمس، حينما هتف الطفل بـ"أبحبّك" أثناء مرور الأمير بالقرب منه.

وكان أمير حائل قد سمع "أبحبّك" فتوقف ملبياً طلب الطفل، واتجه له، فما كان من الطفل الذي لم يُصدِّق نفسه بما يحصل إلا أن انطلق نحو الأمير وقبّله، فقبّله الأمير، وأهدى قلمه للطفل، وداعبه بـ"ابيك تتخرج من الجامعة بذا" مشيراً إلى قلمه.

أحد أقارب الطفل قال لـ"الخليج 365": عُرف عن فهد الجرأة في الكلام الجميل، الذي حرص والداه على تربيته عليه، فوجد مرور أمير منطقة حائل فرصة للسلام عليه، فأطلق تلك العبارة، وبتواضع الأمير المعهود لبَّى طلبه وقبّله وأهداه قلمه.

وأضاف: فهد في مرحلة الروضة، وكان مع والده في مناسبة داخل المنطقة مساء أمس، وكان الأمير حاضراً لها.

وأردف: إن الطفل ووالديه حرصوا على الاحتفاظ بهدية الأمير، وستبقى ذكرى مع الطفل طيلة حياته إن شاء الله، فهدية أمير منطقة حائل لا تُقدّر بثمن ولا بزمن.