"بنتن" يستقبل وزير أول المهمة الخاصة والشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا

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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمقر الوزارة في مكة المكرمة، وزير أول مسؤول عن المهمة الخاصة والشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا، الدكتور عثمان حسن، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج مملكة كمبوديا القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ.
وأشاد الدكتور عثمان حسن بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
حضر اللقاء المشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة، محمد صالح الشارخ.
"بنتن" يستقبل وزير أول المهمة الخاصة والشؤون الإسلامية بمملكة كمبودياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمقر الوزارة في مكة المكرمة، وزير أول مسؤول عن المهمة الخاصة والشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا، الدكتور عثمان حسن، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج مملكة كمبوديا القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ.
وأشاد الدكتور عثمان حسن بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
حضر اللقاء المشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة، محمد صالح الشارخ.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
11:01 PM
الدكتور "عثمان" يشيد بجهود حكومة خادم الحرمين وولي العهد في خدمة ضيوف الرحمن
استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمقر الوزارة في مكة المكرمة، وزير أول مسؤول عن المهمة الخاصة والشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا، الدكتور عثمان حسن، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج مملكة كمبوديا القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ.
وأشاد الدكتور عثمان حسن بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
حضر اللقاء المشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة، محمد صالح الشارخ.
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المصدر : الخليج 365
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