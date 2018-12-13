"بنتن" يستقبل وزير أول المهمة الخاصة والشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا

محمد بن مسعود - الدمام - الدكتور "عثمان" يشيد بجهود حكومة خادم الحرمين وولي العهد في خدمة ضيوف الرحمن

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمقر الوزارة في مكة المكرمة، وزير أول مسؤول عن المهمة الخاصة والشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا، الدكتور عثمان حسن، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج مملكة كمبوديا القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ.

وأشاد الدكتور عثمان حسن بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

حضر اللقاء المشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة، محمد صالح الشارخ.