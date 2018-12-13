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انت الان تتابع "آل جابر": إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة تبدأ غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، في تصريح لقناة العربية، أن إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة المعلن في وقت سابق اليوم (الخميس) بين طرفي الحرب ستبدأ غداً.
وقال "آل جابر" في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "إن جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين على الجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد".
وكان طرفا الحرب في اليمن قد اتفقا اليوم على وقف القتال في مدينة الحديدة وسحب القوات العسكرية، وذلك في أول انفراجة كبيرة في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع المستعر منذ نحو خمسة أعوام.
"آل جابر": إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة تبدأ غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، في تصريح لقناة العربية، أن إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة المعلن في وقت سابق اليوم (الخميس) بين طرفي الحرب ستبدأ غداً.
وقال "آل جابر" في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "إن جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين على الجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد".
وكان طرفا الحرب في اليمن قد اتفقا اليوم على وقف القتال في مدينة الحديدة وسحب القوات العسكرية، وذلك في أول انفراجة كبيرة في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع المستعر منذ نحو خمسة أعوام.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
10:53 PM
عقب توقيع طرفي الأزمة اليمنية عليه في السويد
أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، في تصريح لقناة العربية، أن إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة المعلن في وقت سابق اليوم (الخميس) بين طرفي الحرب ستبدأ غداً.
وقال "آل جابر" في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "إن جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين على الجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد".
وكان طرفا الحرب في اليمن قد اتفقا اليوم على وقف القتال في مدينة الحديدة وسحب القوات العسكرية، وذلك في أول انفراجة كبيرة في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع المستعر منذ نحو خمسة أعوام.
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المصدر : الخليج 365
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