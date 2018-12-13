"آل جابر": إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة تبدأ غداً

محمد بن مسعود - الدمام - عقب توقيع طرفي الأزمة اليمنية عليه في السويد

أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، في تصريح لقناة العربية، أن إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة المعلن في وقت سابق اليوم (الخميس) بين طرفي الحرب ستبدأ غداً.

وقال "آل جابر" في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "إن جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين على الجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد".

وكان طرفا الحرب في اليمن قد اتفقا اليوم على وقف القتال في مدينة الحديدة وسحب القوات العسكرية، وذلك في أول انفراجة كبيرة في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع المستعر منذ نحو خمسة أعوام.