رئيس الاتحاد السعودي يحل ضيفاً على مؤتمر دبي الرياضي الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي

يحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز ضيفاً على مؤتمر دبي الرياضي الدولي في نسخته الثالثة عشرة والذي يقام في الثاني من يناير المقبل تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد"، والذي سيشهد إقامة حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر، حيث سيكون مشاركاً في إحدى الجلسات الرئيسية للمؤتمر.

ويقام المؤتمر الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

ويهدف شعار المؤتمر إلى تعزيز الفكر الاقتصادي في كرة القدم من خلال الحديث في جلسات المؤتمر التي ستناقش الاستراتيجيات العالمية في اقتصادة كرة القدم، وستكون الجلسة الرئيسة بعنوان "كرة القدم.. أبعاد متعددة".