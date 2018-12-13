- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع الصباح يتوج المصري (مأمون) بكأس الأساتذة العرب لفئة الفردي للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توج رئيس الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الصباح، اللاعب المصري كريم مأمون بكأس بطولة الأساتذة العرب لفئة الفردي للتنس الأرضي بنسختها الثانية مساء اليوم على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك ورئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرضا الغريب.
وحقق اللاعب المصري شريف صبري الكأس الفضي بحلوله ثانيًا، كما حقق اللاعب السعودي فهد السعد الكأس البرونزي للبطولة.
وكرم رئيس الاتحاد السعودي للعبة محمد العجاجي حكام البطولة والأجهزة الفنية والإدارية المشاركة، معبرًا عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ولنائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهما الكبير وتسخير جميع الإمكانات التي أسهمت في نجاح البطولة، كما شكر جميع العاملين في البطولة ممثلاً بالمدير التنفيذي للاتحاد الدكتور فواز الحكمي، وجميع الحكام والإداريين على ما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح البطولة.
الصباح يتوج المصري (مأمون) بكأس الأساتذة العرب لفئة الفردي للتنسوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-13
توج رئيس الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الصباح، اللاعب المصري كريم مأمون بكأس بطولة الأساتذة العرب لفئة الفردي للتنس الأرضي بنسختها الثانية مساء اليوم على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك ورئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرضا الغريب.
وحقق اللاعب المصري شريف صبري الكأس الفضي بحلوله ثانيًا، كما حقق اللاعب السعودي فهد السعد الكأس البرونزي للبطولة.
وكرم رئيس الاتحاد السعودي للعبة محمد العجاجي حكام البطولة والأجهزة الفنية والإدارية المشاركة، معبرًا عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ولنائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهما الكبير وتسخير جميع الإمكانات التي أسهمت في نجاح البطولة، كما شكر جميع العاملين في البطولة ممثلاً بالمدير التنفيذي للاتحاد الدكتور فواز الحكمي، وجميع الحكام والإداريين على ما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح البطولة.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
10:49 PM
في النسخة الثانية التي احتضنتها الرياض
توج رئيس الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الصباح، اللاعب المصري كريم مأمون بكأس بطولة الأساتذة العرب لفئة الفردي للتنس الأرضي بنسختها الثانية مساء اليوم على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك ورئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرضا الغريب.
وحقق اللاعب المصري شريف صبري الكأس الفضي بحلوله ثانيًا، كما حقق اللاعب السعودي فهد السعد الكأس البرونزي للبطولة.
وكرم رئيس الاتحاد السعودي للعبة محمد العجاجي حكام البطولة والأجهزة الفنية والإدارية المشاركة، معبرًا عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ولنائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهما الكبير وتسخير جميع الإمكانات التي أسهمت في نجاح البطولة، كما شكر جميع العاملين في البطولة ممثلاً بالمدير التنفيذي للاتحاد الدكتور فواز الحكمي، وجميع الحكام والإداريين على ما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح البطولة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، الصباح يتوج المصري (مأمون) بكأس الأساتذة العرب لفئة الفردي للتنس ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن الصباح يتوج المصري (مأمون) بكأس الأساتذة العرب لفئة الفردي للتنس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .