الصباح يتوج المصري (مأمون) بكأس الأساتذة العرب لفئة الفردي للتنس

محمد بن مسعود - الدمام - في النسخة الثانية التي احتضنتها الرياض

توج رئيس الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الصباح، اللاعب المصري كريم مأمون بكأس بطولة الأساتذة العرب لفئة الفردي للتنس الأرضي بنسختها الثانية مساء اليوم على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض، بحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك ورئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرضا الغريب.

وحقق اللاعب المصري شريف صبري الكأس الفضي بحلوله ثانيًا، كما حقق اللاعب السعودي فهد السعد الكأس البرونزي للبطولة.

وكرم رئيس الاتحاد السعودي للعبة محمد العجاجي حكام البطولة والأجهزة الفنية والإدارية المشاركة، معبرًا عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ولنائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهما الكبير وتسخير جميع الإمكانات التي أسهمت في نجاح البطولة، كما شكر جميع العاملين في البطولة ممثلاً بالمدير التنفيذي للاتحاد الدكتور فواز الحكمي، وجميع الحكام والإداريين على ما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح البطولة.