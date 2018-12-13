ابتدائية حسن آل الشيخ بنجران تكرم طلابها المتفوقين بالفصل الدراسي الأول

محمد بن مسعود - الدمام - "الشهري": التكريم يأتي ضمن أهداف المدرسة الإستراتيجية كمؤشر للإنجاز

أقامت مدرسة الشيخ حسن آل الشيخ صباح اليوم الخميس، حفلاً تكريميًا لطلابها المتفوقين والمتميزين خلال الفصل الدراسي الأول، كان ذلك بحضور المشرف التربوي ناصر الأشرم.

وقال قائد المدرسة غرم الشهري إن هذا التكريم يأتي ضمن أهداف المدرسة الإستراتيجية التي اختطتها لنفسها منذ بدء العام الدراسي، حيث كان مؤشر إنجاز هذا الهدف هو تفوق الطلاب وتميزهم مما جعلهم مستحقين لهذا التكريم.

وقدم قائد المدرسة شكره وتقديره لكل زملائه منسوبي المدرسة على تعاونهم المثمر وجهودهم المبذولة طيلة العام الدراسي، والتي أثمرت وأثرت على المستوى التحصيلي للطلاب، مقدمًا شكره وتقديره في الوقت ذاته لإدارة التعليم بالمنطقة وعلى رأسها مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن حكمي على دعمه المتواصل وحرصه على الرقي بالعملية التعليمية.