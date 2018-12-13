مدير تعليم نجران يرعى ختام برنامج "القارئ الماهر"

محمد بن مسعود - الدمام - استهدف 4785 طالبًا في 141 ابتدائية

رعى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، حفل قسم الصفوف الأولية في ختام برنامج القارئ الماهر للصف الثاني الابتدائي، بحضور مشرف عام وزارة التعليم رئيس قسم الحاسب الآلي أحمد الغامدي، وذلك بقاعة مركز النشاط الطلابي.

صرّح مدير الإعلام المتحدث الرسمي بتعليم نجران عبدالله الشهري، بأن برنامج القارئ الماهر لطلاب الصف الثاني الابتدائي استهدف 4785 طالباً في 141 مدرسة، ويهدف إلى تحويل القراءة من مفهومها التجريدي في المراحل الأولى إلى نشاط عقلي يرمي إلى الفهم.

وقال "الشهري": إن تنفيذ البرنامج الوزاري استمر لمدة شهرين على 8 مراحل، وقد حقّق المركز الأول الطالب عمار علي القحطاني من مدرسة خالد بن الوليد، فيما حقق المركز الثاني الطالب هادي محمد سميطان من مدرسة شرقي الحمر، وحقق المركز الثالث الطالب محمد حمدان الغامدي من مدرسة عبدالله بن حذافة.