جدة .. "بنتن" يستقبل وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن جهود السعودية في رعاية حجاج ومعتمري بلاده

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه بجدة اليوم "الخميس"، وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند السيد مختار عباس نقوى، والوفد المرافق له، في إطار برنامج استقبال وفود مكاتب شؤون الحج، بحضور وكلاء الوزارة.

ورحّب "بنتين" خلال الاستقبال بوزير شؤون الأقليات بحكومة الهند، معبّراً عن شكره على ما لمسه من تعاون منهم في تنظيم شؤون حجاج بلادهم لتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

فيما ثمن وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع –حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار، مشيداً بدور وزارة الحج والعمرة وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.