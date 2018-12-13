مياه آبار "عويص ينبع" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. والسبب بكتريولوجي

محمد بن مسعود - الدمام - تشكيل لجنة للوقوف على عينات منها خلال أيام للتأكد من نتائج التحاليل المخبرية

أظهرت نتائج التحاليل التي قام بها فرع خدمات المياه بمحافظة ينبع عدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي والمعروفة بآبار عويص شمال شرق المحافظة، والتي تبعد ٢١ كيلو متراً بسبب بكتريولوجي؛ لوجود "بكتيريا البرازية" بحسب التحاليل الأولية.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، أن هناك لجنة مكونة من الجهات المعنية للوقوف على الآبار العادية الموجودة في آبار عويص التابعة لمحافظة ينبع؛ للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومتابعة الحالة، بعد أن أظهرت عينات أولية تم أخذها من تلك الآبار العادية، يفيد بتلوثها ببكتريا البرازية؛ ما يتطلب ضرورة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نتائج التحاليل المخبرية الأولية التي قام بها موظفو المختبر لدى فرع خدمات المياه بينبع إضافة للمختبر الرئيس بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة من خلال عدد 10 عينات من المياه التي تم أخذها من الأبار العادية المعروفة باسم "آبار عويص".. أظهرت جميع نتائجها بعدم صلاحية تلك المياه للاستهلاك الأدمي بسبب تلوثها ببكتريا البرازية.

وأضافت المصادر أن اللجنة المشكلة سوف تقوم بجمع عينات خلال الأيام القليلة المقبلة من جميع الآبار العادية المعروفة باسم آبار عويص للتأكد من نتائج التحاليل المخبرية وذلك لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وضمان عدم استخدام تلك المياه لأغراض الشرب؛ نظراً لما تسببه من أضرار صحية على مستهلكيها مع إلزام بوضع لوحات تحذيرية توضح عدم صلاحية تلك المياه للاستهلاك الآدمي واتخاذ ما يلزم.