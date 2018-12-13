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انت الان تتابع أمانة نجران تغلق وتغرّم المطابخ والبوفيهات المخالفة للاشتراطات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تُواصل أمانة منطقة نجران، ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة، جولاتها التفتيشية على المحالّ التجارية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.
وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة "فائز بن علي رجا"، أن الفرق الرقابية تقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ حيث يتم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين للاشتراطات الصحية.
وقال: إن الجولة شملت عددًا من المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلويات داخل مدينة نجران؛ حيث تم رصد عدد من المخالفات البلدية خلال تلك الجولات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، وعدم تجديد الرخص، وانتهاء الشهادات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود رخص مهنية والالتزام بالزي الرسمي.
وأكد "رجا" أن هذه الجولات تأتي بمتابعةٍ من أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان للتأكد من الالتزام بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الرقابية الغذائية، وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي وتداول أغذية خالية من التلوث؛ حفاظًا على الصحة العامة.
ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال طوارئ الأمانة 940 ومواقع التواصل الاجتماعي.
أمانة نجران تغلق وتغرّم المطابخ والبوفيهات المخالفة للاشتراطات الصحيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
تُواصل أمانة منطقة نجران، ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة، جولاتها التفتيشية على المحالّ التجارية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.
وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة "فائز بن علي رجا"، أن الفرق الرقابية تقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ حيث يتم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين للاشتراطات الصحية.
وقال: إن الجولة شملت عددًا من المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلويات داخل مدينة نجران؛ حيث تم رصد عدد من المخالفات البلدية خلال تلك الجولات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، وعدم تجديد الرخص، وانتهاء الشهادات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود رخص مهنية والالتزام بالزي الرسمي.
وأكد "رجا" أن هذه الجولات تأتي بمتابعةٍ من أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان للتأكد من الالتزام بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الرقابية الغذائية، وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي وتداول أغذية خالية من التلوث؛ حفاظًا على الصحة العامة.
ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال طوارئ الأمانة 940 ومواقع التواصل الاجتماعي.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
10:07 PM
تمثَّلت في تدنِّي مستوى النظافة وعدم تجديد الرخص وانتهاء الشهادات
تُواصل أمانة منطقة نجران، ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة، جولاتها التفتيشية على المحالّ التجارية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.
وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة "فائز بن علي رجا"، أن الفرق الرقابية تقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ حيث يتم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين للاشتراطات الصحية.
وقال: إن الجولة شملت عددًا من المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلويات داخل مدينة نجران؛ حيث تم رصد عدد من المخالفات البلدية خلال تلك الجولات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، وعدم تجديد الرخص، وانتهاء الشهادات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود رخص مهنية والالتزام بالزي الرسمي.
وأكد "رجا" أن هذه الجولات تأتي بمتابعةٍ من أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان للتأكد من الالتزام بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الرقابية الغذائية، وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي وتداول أغذية خالية من التلوث؛ حفاظًا على الصحة العامة.
ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال طوارئ الأمانة 940 ومواقع التواصل الاجتماعي.
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المصدر : الخليج 365
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