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محمد بن مسعود - الدمام - كرمت جوازات منطقة مكة المكرمة الموظف بشركة علم التابعة لوزارة الداخلية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة تركي ناصر الشهري وذلك لتفوقه كموظف مثالي لعام ٢٠١٨م في مطار الملك عبد العزيز بجدة. بمطار المؤسس .. تكريم "الشهري" الموظف المثالي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13 كرمت جوازات منطقة مكة المكرمة الموظف بشركة علم التابعة لوزارة الداخلية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة تركي ناصر الشهري وذلك لتفوقه كموظف مثالي لعام ٢٠١٨م في مطار الملك عبد العزيز بجدة. 13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440 10:06 PM كرمت جوازات منطقة مكة المكرمة الموظف بشركة علم التابعة لوزارة الداخلية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة تركي ناصر الشهري وذلك لتفوقه كموظف مثالي لعام ٢٠١٨م في مطار الملك عبد العزيز بجدة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بمطار المؤسس .. تكريم "الشهري" الموظف المثالي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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