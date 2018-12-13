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انت الان تتابع مواطنون عن "فورميلا-اي": انتظرناها كثيرًا.. وأخيرًا سيجوب السياح الأجانب السعودية ونكون منافسين عالميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يحتضن السعوديون اليوم الحدث الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث إن الرياض اليوم على موعد مع حدث رياضي وموسيقي عالمي ضخم على أرض الدرعية التاريخية، بحضور ما يقارب من 40 ألف متفرج من مختلف الجنسيات، سيكون بإمكانهم مشاهدة سباق السيارات الكهربائية "فورميلا إي" لأول مرة في الشرق الأوسط.
وسيجوب 22 سائقًا حول جدران المدينة العريقة، وعلى امتداد 2495 كم و21 لفة ودورانًا منطلقين نحو هدف الفوز بالسباق.
وعبر عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم بذلك الحدث الذي سيُقام بالرياض، ويشارك به عدد كبير من المشاهير، واعتبروه بداية لاستقطاب السياح من كل أنحاء العالم، وانفتاح العالم على السعودية سياحيًا.
المهندسة أمجاد العمري، الحاصلة على أول بطولة كارتنج للسيدات تقول بهذه المناسبة لـ"الخليج 365": "فخورة بإقامة سباقات عالمية في السعودية مثل الفورميلا اي، والتي تعد إضافة كبيرة جدًا، ونقلة نوعية لعالم رياضة المحركات في بلدنا، وأتمنى أن تحتضن السعودية العديد من السباقات العالمية في المستقبل القريب".
وتعبر سارة الإبراهيم عن سعادتها وتقول لـ"الخليج 365": "لم أتخيل يومًا ما أن يكون هذا التجمع الضخم في السعودية، وأخيرًا سيُشاهد العالم كله السعودية الحقيقية، هذا الحدث مهم بكل المقاييس سياحيًا واقتصاديًا، أنتظر بفارغ الصبر لحضور كل الفعاليات والاستمتاع بها في بلدي".
فيما قال سلطان الخميس: "الفورميلا، والدنانهة قفزة في رياضتنا، من كان يتوقع أن تحتضن الدرعية للفورميلا! نقول: لا مستحيل عندما تتوفر الإرادة والرؤية".
كما وثق الرحالة العالمي كايل ميجولف تفاصيل رحلته لحضور "فورميلا_إي_الدرعية"، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن سعادته لزيارة المملكة والانطباع الجميل الذي حصل عليه.
فيما قال يوسف السديس: "فورميلا_إي_الدرعية حدث تاريخي ومهم، ليس فقط لأنه أول مرة في الشرق الأوسط، الشغل الجبار وأسماء الفنانين العالميين المشاركين! الأهم هو موضوع استخراج الفيزا للسياح بضغطة زر! خطوة انتظرناها كثيرًا، وسعيد بكمية الأجانب الذين أعرفهم في السوشيال ميديا، وبلغوني أنهم قادمون".
أما الاقتصادي فضل البوعينين، فكتب: "يمكن النظر للبطولات الرياضية العالمية؛ ومنها فورميلا_إي كأداة من أدوات الدبلوماسية الناعمة، وتسويق المملكة عالميًا، وإيصال رسائل موجهة بطرق حضارية؛ عوضًا عن أهميتها في إعادة تشكيل القطاع الرياضي".
مواطنون عن "فورميلا-اي": انتظرناها كثيرًا.. وأخيرًا سيجوب السياح الأجانب السعودية ونكون منافسين عالميًاخلود غنام الخليج 365 2018-12-13
يحتضن السعوديون اليوم الحدث الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث إن الرياض اليوم على موعد مع حدث رياضي وموسيقي عالمي ضخم على أرض الدرعية التاريخية، بحضور ما يقارب من 40 ألف متفرج من مختلف الجنسيات، سيكون بإمكانهم مشاهدة سباق السيارات الكهربائية "فورميلا إي" لأول مرة في الشرق الأوسط.
وسيجوب 22 سائقًا حول جدران المدينة العريقة، وعلى امتداد 2495 كم و21 لفة ودورانًا منطلقين نحو هدف الفوز بالسباق.
وعبر عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم بذلك الحدث الذي سيُقام بالرياض، ويشارك به عدد كبير من المشاهير، واعتبروه بداية لاستقطاب السياح من كل أنحاء العالم، وانفتاح العالم على السعودية سياحيًا.
المهندسة أمجاد العمري، الحاصلة على أول بطولة كارتنج للسيدات تقول بهذه المناسبة لـ"الخليج 365": "فخورة بإقامة سباقات عالمية في السعودية مثل الفورميلا اي، والتي تعد إضافة كبيرة جدًا، ونقلة نوعية لعالم رياضة المحركات في بلدنا، وأتمنى أن تحتضن السعودية العديد من السباقات العالمية في المستقبل القريب".
وتعبر سارة الإبراهيم عن سعادتها وتقول لـ"الخليج 365": "لم أتخيل يومًا ما أن يكون هذا التجمع الضخم في السعودية، وأخيرًا سيُشاهد العالم كله السعودية الحقيقية، هذا الحدث مهم بكل المقاييس سياحيًا واقتصاديًا، أنتظر بفارغ الصبر لحضور كل الفعاليات والاستمتاع بها في بلدي".
فيما قال سلطان الخميس: "الفورميلا، والدنانهة قفزة في رياضتنا، من كان يتوقع أن تحتضن الدرعية للفورميلا! نقول: لا مستحيل عندما تتوفر الإرادة والرؤية".
كما وثق الرحالة العالمي كايل ميجولف تفاصيل رحلته لحضور "فورميلا_إي_الدرعية"، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن سعادته لزيارة المملكة والانطباع الجميل الذي حصل عليه.
فيما قال يوسف السديس: "فورميلا_إي_الدرعية حدث تاريخي ومهم، ليس فقط لأنه أول مرة في الشرق الأوسط، الشغل الجبار وأسماء الفنانين العالميين المشاركين! الأهم هو موضوع استخراج الفيزا للسياح بضغطة زر! خطوة انتظرناها كثيرًا، وسعيد بكمية الأجانب الذين أعرفهم في السوشيال ميديا، وبلغوني أنهم قادمون".
أما الاقتصادي فضل البوعينين، فكتب: "يمكن النظر للبطولات الرياضية العالمية؛ ومنها فورميلا_إي كأداة من أدوات الدبلوماسية الناعمة، وتسويق المملكة عالميًا، وإيصال رسائل موجهة بطرق حضارية؛ عوضًا عن أهميتها في إعادة تشكيل القطاع الرياضي".
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
10:05 PM
22 سائقًا يمثلون 11 فريقًا للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
يحتضن السعوديون اليوم الحدث الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيث إن الرياض اليوم على موعد مع حدث رياضي وموسيقي عالمي ضخم على أرض الدرعية التاريخية، بحضور ما يقارب من 40 ألف متفرج من مختلف الجنسيات، سيكون بإمكانهم مشاهدة سباق السيارات الكهربائية "فورميلا إي" لأول مرة في الشرق الأوسط.
وسيجوب 22 سائقًا حول جدران المدينة العريقة، وعلى امتداد 2495 كم و21 لفة ودورانًا منطلقين نحو هدف الفوز بالسباق.
وعبر عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم بذلك الحدث الذي سيُقام بالرياض، ويشارك به عدد كبير من المشاهير، واعتبروه بداية لاستقطاب السياح من كل أنحاء العالم، وانفتاح العالم على السعودية سياحيًا.
المهندسة أمجاد العمري، الحاصلة على أول بطولة كارتنج للسيدات تقول بهذه المناسبة لـ"الخليج 365": "فخورة بإقامة سباقات عالمية في السعودية مثل الفورميلا اي، والتي تعد إضافة كبيرة جدًا، ونقلة نوعية لعالم رياضة المحركات في بلدنا، وأتمنى أن تحتضن السعودية العديد من السباقات العالمية في المستقبل القريب".
وتعبر سارة الإبراهيم عن سعادتها وتقول لـ"الخليج 365": "لم أتخيل يومًا ما أن يكون هذا التجمع الضخم في السعودية، وأخيرًا سيُشاهد العالم كله السعودية الحقيقية، هذا الحدث مهم بكل المقاييس سياحيًا واقتصاديًا، أنتظر بفارغ الصبر لحضور كل الفعاليات والاستمتاع بها في بلدي".
فيما قال سلطان الخميس: "الفورميلا، والدنانهة قفزة في رياضتنا، من كان يتوقع أن تحتضن الدرعية للفورميلا! نقول: لا مستحيل عندما تتوفر الإرادة والرؤية".
كما وثق الرحالة العالمي كايل ميجولف تفاصيل رحلته لحضور "فورميلا_إي_الدرعية"، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن سعادته لزيارة المملكة والانطباع الجميل الذي حصل عليه.
فيما قال يوسف السديس: "فورميلا_إي_الدرعية حدث تاريخي ومهم، ليس فقط لأنه أول مرة في الشرق الأوسط، الشغل الجبار وأسماء الفنانين العالميين المشاركين! الأهم هو موضوع استخراج الفيزا للسياح بضغطة زر! خطوة انتظرناها كثيرًا، وسعيد بكمية الأجانب الذين أعرفهم في السوشيال ميديا، وبلغوني أنهم قادمون".
أما الاقتصادي فضل البوعينين، فكتب: "يمكن النظر للبطولات الرياضية العالمية؛ ومنها فورميلا_إي كأداة من أدوات الدبلوماسية الناعمة، وتسويق المملكة عالميًا، وإيصال رسائل موجهة بطرق حضارية؛ عوضًا عن أهميتها في إعادة تشكيل القطاع الرياضي".
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المصدر : الخليج 365
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