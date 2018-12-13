شاهد .. جامعة الطائف تكرم المدربة "آن الغريبي" لتقاعدها بعد 20 عاماً من العمل

محمد بن مسعود - الدمام - سعودية من أصل أمريكي اعتنقت الإسلام وتعيش بالمملكة منذ 40 عاماً

بالدموع وكلمات الوداع المؤثرة، عاشت المدربة السابقة بمركز اللغة بجامعة الطائف، السعودية من أصل أميركي "حصة بنت داود الغريبي" (آن ديفيد سابقاً)، لحظات تكريمها من إدارة جامعة الطائف بمناسبة تقاعدها وتقديراً لخدماتها التي قدمتها للجامعة طوال فترة عملها لمدة 20 عاماً في قسم اللغات الأجنبية، ثم بمركز اللغة الإنجليزية، مؤكدةً رغبتها في الاستمرار في العمل لولا عدم قدرتها على ذلك بسبب تقدمها في السن.

ومن جهته، أعرب مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومنسوبو الجامعة، لاسيما من زملائها وزميلاتها في مركز اللغة الإنجليزية بالجامعة، والطالبات اللائي درسن سابقاً أو حالياً على يد "الغريبي"، عن تقديرهن واحتفائهن بما قدمته طوال فترة عملها في الجامعة، عبر وسم #شكراً_حصة_آن_الغريبي.

وعلمت "الخليج 365" بأن المدربة "الغريبي" البالغة من العمر (70 عاماً) كانت قد وفدت إلى المملكة قبل 40 عاماً وهي في الثلاثينيات من عمرها، واعتنقت الإسلام، ثُمَ تزوجت سعودياً اسمه "عبدالله الغريبي"، وحصلت على الجنسية السعودية.

وبدأت حياتها العملية مدربةً للغة الإنجليزية لدى إحدى الجهات العاملة في المملكة، قبل أن تنتقل إلى العمل في قسم اللغات الأجنبية بجامعة الطائف كمشرفة للقسم، وشاركت لاحقاً في تأسيس مركز اللغة الإنجليزية، واستمرت في العمل في الجامعة لمدة 20 عاماً رسمياً ومتعاقدة حتى انتهت خدماتها بعد تقدمها في السن.

وقال وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير والمدير الأسبق لمركز اللغة الإنجليزية بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الأسمري، إن "الغريبي" تميزت بالتنظيم والالتزام والحرص في أداء عملها، مشيراً إلى إسهاماتها المهمة في تأسيس مركز اللغة الإنجليزية في الجامعة، إذ إن أغلب السعوديات العاملات حالياً في مركز اللغة الإنجليزية بالجامعة درسن على يدها.