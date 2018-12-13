السعودية اليوم / تعليم ينبع يختتم برنامج الأمن والسلامة " دافع الوطني"



ينبع 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

اختتمت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم ينبع البرنامج التدريبي الوزاري " دافع الوطني"، الذي قدمه مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية عبدالله عتيق الله السناني والمساعدة للأمن والسلامة المدرسية رافعة الغامدي واستهدف أكثر من 50 منسقًا ومنسقة للأمن والسلامة في مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها كدفعة أولية واستمر 5 أيام ، وأقيم في مراكز التدريب .

وأوضح السناني أن البرنامج يعد من البرامج الوزارية المزمع تطبيقها في جميع إدارات التعليم ، مبيناً أنه يتمحور حول إدارة الأزمة والتعرف على الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب بها الإنسان وطرق الوقاية والدفاع عن الأرواح والممتلكات.

مما يذكر أن من ضمن محاور البرنامج تدريب المنسقين على أصول عمليات الإخلاء وحقيبة للإسعافات الأولية ، وأخرى عن كيفية استخدام طفايات الحريق والتعرف على أنواعها وفحصها الدوري لتكون على قدر عالي من الجاهزية.

// انتهى //

22:43ت م

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ينبع 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساختتمت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم ينبع البرنامج التدريبي الوزاري " دافع الوطني"، الذي قدمه مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية عبدالله عتيق الله السناني والمساعدة للأمن والسلامة المدرسية رافعة الغامدي واستهدف أكثر من 50 منسقًا ومنسقة للأمن والسلامة في مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها كدفعة أولية واستمر 5 أيام ، وأقيم في مراكز التدريب .وأوضح السناني أن البرنامج يعد من البرامج الوزارية المزمع تطبيقها في جميع إدارات التعليم ، مبيناً أنه يتمحور حول إدارة الأزمة والتعرف على الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب بها الإنسان وطرق الوقاية والدفاع عن الأرواح والممتلكات.مما يذكر أن من ضمن محاور البرنامج تدريب المنسقين على أصول عمليات الإخلاء وحقيبة للإسعافات الأولية ، وأخرى عن كيفية استخدام طفايات الحريق والتعرف على أنواعها وفحصها الدوري لتكون على قدر عالي من الجاهزية.// انتهى //22:43ت م0267

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