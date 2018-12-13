السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية بكومبوديا



مكة المكرمة 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمقر الوزارة في مكة المكرمة أمس ، وزير أول مسؤول عن المهمة الخاصة والشؤون الإسلامية بمملكة كومبوديا الدكتور عثمان حسن، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج مملكة كومبوديا القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1440 هـ .

وأشاد الدكتور عثمان حسن بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

حضر اللقاء المشرف العام على مكتب معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ .

// انتهى //

22:28ت م

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مكة المكرمة 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمقر الوزارة في مكة المكرمة أمس ، وزير أول مسؤول عن المهمة الخاصة والشؤون الإسلامية بمملكة كومبوديا الدكتور عثمان حسن، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج مملكة كومبوديا القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1440 هـ .وأشاد الدكتور عثمان حسن بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.حضر اللقاء المشرف العام على مكتب معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ .// انتهى //22:28ت م0265

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