السعودية اليوم / الاحتلال يعتقل شابين على حاجز قلنديا شمال القدس



القدس المحتلة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم ، شابين فلسطينيين على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، واقتادتهما إلى داخل الحاجز العسكري.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري بعد عصر اليوم أمام الأهالي ومركباتهم خلال محاولتهم دخول مدينة القدس.

// انتهى //

22:26ت م

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القدس المحتلة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم ، شابين فلسطينيين على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، واقتادتهما إلى داخل الحاجز العسكري.تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري بعد عصر اليوم أمام الأهالي ومركباتهم خلال محاولتهم دخول مدينة القدس.// انتهى //22:26ت م0264

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