السعودية اليوم / لجنة أمنية يمنية تناقش تنظيم حيازة السلاح في عدن

عدن 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسناقشت لجنة أمنية يمنية، برئاسة وزير الداخلية اليمني ، احمد الميسري، آلية تدشين الحملة الشاملة لمنع وتنظيم حيازة السلاح في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة.وشدد الإجتماع، الذي حضرته قيادات من التحالف العربي، على أهمية بذل المزيد من الجهود لإرساء الأمن والاستقرار وإنهاء كافة الاختلالات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين والوطن.وأشار الاجتماع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن تدشين حملة منع وتنظيم حيازة السلاح ستسهم وبشكل كبير في الحد من ارتكاب الجرائم بشتى اشكالها ويحقق استقرارا أمنياً في المدينة.وأكد على ضرورة التنسيق مع قيادة التحالف العربي في عدن لتحقيق المزيد من الإستقرار الأمني وتثبيت دعائمه وارسائها في المحافظات المحررة، مثمناً في الوقت نفسه الدعم المستمر الذي يقدمه التحالف العربي للأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها من أجل تطوير أدائها الأمني وتثبيت حالة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.// انتهى //22:24ت م0262