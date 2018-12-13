السعودية اليوم / أمطار على محافظة محايل



محايل 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة محايل شملت أجزاء من المحافظة .

جعلها الله سقيا رحمة وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

21:46ت م

0254



محايل 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة محايل شملت أجزاء من المحافظة .جعلها الله سقيا رحمة وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //21:46ت م0254

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