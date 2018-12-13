السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير شؤون الأقليات الهندي



جدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه في جدة اليوم ، معالي وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند مختار عباس نقوى والوفد المرافق له ، في إطار برنامج استقبال وفود مكاتب شؤون الحج، بحضور وكلاء الوزارة.

ورحب معالي وزير الحج والعمرة خلال الاستقبال بمعالي وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند ، معبراً عن شكره على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم لتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

من جهته ثمن معالي وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار ، مشيداً بدور وزارة الحج والعمرة وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار .

// انتهى //

21:25ت م

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جدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه في جدة اليوم ، معالي وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند مختار عباس نقوى والوفد المرافق له ، في إطار برنامج استقبال وفود مكاتب شؤون الحج، بحضور وكلاء الوزارة.ورحب معالي وزير الحج والعمرة خلال الاستقبال بمعالي وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند ، معبراً عن شكره على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم لتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.من جهته ثمن معالي وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار ، مشيداً بدور وزارة الحج والعمرة وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار .// انتهى //21:25ت م0252

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