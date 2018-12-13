السعودية | إحالة وكيلة وزارة التعليم “هيا العواد” للتقاعد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إحالة وكيلة وزارة التعليم “هيا العواد” للتقاعد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:05 مساءً, 13 ديسمبر 2018 م المناطق - الرياض أصدرت وزارة التعليم، اليوم، قرار، بإحالة الاستاذة هيا بنت عبدالعزيز العواد، وكيل الوزارة للتعليم الموازي، للتقاعد نظاما اعتبارا من 1/7/1440 بعد بلوغها السن النظامي للتقاعد “60 عام”. جاء ذلك في قرار لوكيل الوزارة للموارد البشرية.

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