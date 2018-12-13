شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تدشن الهوية الإعلامية الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

تطلق وزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للاحتفال بإعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018 / 2019م.

ويعكس الشعار هوية الرياض كمدينة ضاربة في عمق الزمن، تجمع ما بين العراقة والأصالة التاريخية، مستلهمًا ملامحه من الطراز المعماري لقصر المصمك، كما يعكس الشعار روح العاصمة العصرية التي تسابق الزمن من خلال الخط المستخدم وعناصر الهوية التي تتسم بالديناميكية.

ويجسد الشعار أهمية الرياض في العالم العربي كعاصمة حافلة بالحراك والأحداث، وذلك في شكل مكبر الصوت الذي يظهر في الأحرف الأولى للشعار، ومنه يخرج حرف الضاد، حرف البلاغة العربية، ممثلا لصوت الإعلام العربي.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قد قرر في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في 9 مايو الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، اختيار الرياض عاصمةً للإعلام العربي لعام 2018/ 2019م، ويبرز ذلك الاختيار المكانة الاستراتيجية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة عربيًا، ودور الإعلام السعودي في ريادة الإعلام العربي.

ومن المقرر أن تقيم وزارة الإعلام يوم الاثنين المقبل احتفالاً بمناسبة إعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي، يشهد تدشين عدة مبادرات إعلامية بحضور وزراء الإعلام العرب، ومسؤولي جامعة الدول العربية، والصحفيين والإعلاميين العرب.