شكرا لقرائتكم #العمل تُخصص حساباً رسمیاً على تویتر لبلاغات العنف الأُسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض دشنت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة، الیوم (الخمیس)، الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. ويختص المركز بتلقي البلاغات عن حالات العنف الأسري والإيذاء، ويأتي الحساب امتداداً لفتح المزيد من قنوات التواصل، إضافة إلى الرقم المجاني 1919. ويمكن الوصول إلى الحساب من خلال الرابط التالي: (هنا). #ترامب يبعث برسالة واضحة من وراء تصريحاته عن المملكة



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