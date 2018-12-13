شكرا لقرائتكم طقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية على عدة مناطق يوم غد الجمعة، وتتمثل الحالة في هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وغبار يحجب الرؤية.

وما زالت التوقعات تشير إلى تكون السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف، السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ونجران.

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