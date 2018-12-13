شكرا لقرائتكم فيديو.. #أم_الأبطال .. قصة مواطنة قدمت زوجها وأبناءها فداء للوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ضربت مواطنة من الطائف، أروع صور الفداء والتضحية حيث قدمت زوجها وأبناءها الثلاثة، فداء للوطن للذود عن حياض الدين والوطن الغالي.

فكانت قصة أم الأبطال بالطائف بلا شك مثالا للشهامة والنخوة والتضحية والفداء، حيث جاءها خبر استشهاد أبنائها في ليلة العيد.

قصة مواطنة صابرة، ستبقى شاهدة للتاريخ عن تضحيات أبناء الوطن دفاعا عن تراب هذا الوطن، ضد من تسول له نفسه المساس ولو بشبر من ترابه الطاهر.

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