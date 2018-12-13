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شكرا لقرائتكم فيديو.. إحباط تهريب 300 كرز سجائر مخبأة داخل شاحنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أحبط جمرك الخفجي تهريب نحو 300 كروز سجائر مخبأة داخل شاحنة قادمة من الكويت حاول سائقها – وهو من جنسية آسيوية – إدخالها إلى المملكة.
ووثق مقطع فيديو متداول قيام رجال الجمرك بإخراج كمية كبيرة من كروز السجائر مربوطة مع بعضها في شكل سلسلة طويلة، من داخل تجويف بالشاحنة.
وأوضح مدير جمرك الخفجي عبدالعزيز التويجري أنه أثناء قيام رجال الجمرك بتفتيش الشاحنة عثر المراقب الجمركي على 274 كرز سجائر مخبأه بطريقة فنية بداخل التجويف، وذلك يوم السبت الماضي.
وأضاف التويجري أنه تم إعداد محضر الضبط وتحريز المضبوطات، وإحالة المتهم إلى الجهات لعرضه على اللجنة الجمركية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، باعتبار أن ما أقدم عليه يندرج ضمن قضايا التهريب الجمركي.
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