شكرا لقرائتكم رابع حادثة خلال أسبوعين.. جمل هائج يكسر جمجمة مقيم بـ#عفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

في رابع حادثة خلال أسبوعين، تسبب جمل هائج في كسر بقاع جمجمة مقيم صومالي بإحدى قرى عفيف بمنطقة الرياض.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى عفيف العام، قد استقبل رابع حالة لمقيم صومالي تعرض لهجوم جمل هائج، خلال أسبوعين، أحضره كفيله لإسعافه اليوم.

وشخّص الأطباء إصابة “المقيم الصومالي” بكسر في قاع جمجمة الرأس إثر قضمة الجمل، وتم نقله لمستشفى محافظة الدوادمي لتلقي العلاج اللازم هناك.

وبالأمس أصاب جمل ھائج راعيه وأطبق بفكيه على رقبته وكاد يقضي عليه، لولا وصول أبناء كفيله في الوقت المناسب، ليخلصوه من بين فكي الجمل.

وقعت ھذه الحادثة صباح أمس الأربعاء بمحافظة عفيف التابعة لمنطقة الرياض، حيث ثار الجمل عندما قام الراعي (من جنسية إفريقية) بفك وثاقه، فأجھز الجمل عليه وعضه من رقبته حتى أصابه بكسر فيھا ورمى به لعدة أمتار، ما أفقده الوعي.

وحاول الجمل الانقضاض على راعيه مرة أخرى، إلا أن أبناء كفيله حضروا في الوقت المناسب ومنعوا بسيارتھم الجمل من الوصول للراعي الذي كان فاقدًا للوعي.

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