شكرا لقرائتكم خبر عن العواد: عزيمة ولي العهد لها الفضل في استضافة المملكة لـ«فورمولا إي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن عزيمة ولي العهد الأمير أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن عزيمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لها الفضل في استضافة المملكة للحدث الرياضي العالمي «فورمولا إي» للمحترفين. وقال العواد عبر تويتر اليوم (الخميس): «فعلاً "على قدر أهل العزم تأتي العزائم".. تستضيف المملكة الحدث الرياضي العالمي فورميلا إي للمحترفين، وذلك بفضل العزيمة التي لا تلين لولي العهد وتوجيهاته السديدة بالاستفادة من بيئة بلادنا المناسبة للأحداث العالمية، وما تحظى به من ثقة دولية».



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