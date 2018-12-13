شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يصل الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وصل ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز , والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين, والشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة, سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومندوب عن المراسم الملكية.

وصل ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز , والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين, والشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة, سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومندوب عن المراسم الملكية.

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