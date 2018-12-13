شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الإنسان» يبحث موضوعات مشتركة مع السفير الأرجنتيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في مكتبه بمقر الهيئة، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني. استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في مكتبه بمقر الهيئة، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني. وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان. واستعرض الدكتور العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم حقوق الإنسان، مشيراً إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.



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