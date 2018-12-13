شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه» تعول على القطاع الخاص لتوفير فرص وظيفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه، في مؤتمر«عرب نت 2018» في نسخته السابعة تحت عنوان«نهضة الابتكار في المملكة»، المقام خلال الفترة 12- 13 ديسمبر الجاري في الرياض.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة في الجلسة الحوارية التي شارك فيها أن الهيئة تعمل على بناء قطاع ترفيهي واعد ومستدام يحقق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى دورها في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية، وتدريبهم على ما يحتاجه سوق العمل بهدف توطين المحتوى.

وشدد باناجه على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بشكل أساسي في بناء قطاع الترفيه في المملكة، مبيّناً أنهم في الهيئة يعولون على هذه الشركات لتوفير الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن مستقبلاً، مشيراً إلى سعي الهيئة لإيصال رسالتها داخلياً وخارجياً بهدف عرض الفرص الواعدة في القطاع، وإتاحتها جميعاً لجميع المهتمين من المستثمرين محلياً وعالمياً.

يذكر أن المؤتمر هذا العام ضم في أجندته ملتقى نهضة الابتكار في المملكة وتحديداَ في الرياض مستهدفاً بذلك المنشأت الناشئة في السعودية التي تبرز أكثر من 4000 رائد أعمال.