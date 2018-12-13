شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص حساب رسمي في «تويتر» لمركز بلاغات العنف الأُسري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم (الخميس)، تخصيص حساب رسمي في «تويتر» لمركز بلاغات العنف الأُسري. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم (الخميس)، تخصيص حساب رسمي في «تويتر» لمركز بلاغات العنف الأُسري. وأوضح أن الحساب الذي تم تخصيصه هو (@mlsd_1919)



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