شكرا لقرائتكم خبر إصدار 1.7 مليون تأشيرة عمرة وارتفاع أعداد القادمين بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بلغ عدد القادمين للعمرة لهذا العام 1440، وحتى نهاية ربيع الأول 1,387,125 معتمرا ومعتمرة بارتفاع نسبته 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 1,347,127، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 1,777,785 تأشيرة، أقل بنسبة 2.2%، عن ربيع الأول من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 1,818,111.

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لربيع الأول فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 1,062,830، بزيادة نسبتها 7% عن الشهر نفسه في العام الماضي، والذي بلغ 994,444، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار الموجودين داخل المملكة 324,296، أقل بنسبة 8% عن عددهم في الموسم الماضي، والذي بلغ 352,684، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يوما في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 8 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة.

علما أن الحصة الأكبر من المعتمرين وصلت عبر المنافذ الجوية وعددهم 1,270,901 معتمر، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية وعددهم 116,189 معتمرا، في حين سجل وصول 35 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

وفي ربيع الأول من موسم 1440، فإن الفئات العمرية للمعتمرين توزعت على النحو التالي: العمر الأقل من 15 سنة عددهم 95,322، ومن 15 سنة وحتى ما دون 25 سنة 100,566، ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 185,190، ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 227,701، ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 273,778، ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 292,957، أما من يبلغون 65 فأكثر فعددهم 211,611 معتمرا.

وتضاعف عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة أكثر من ثماني مرات، بحيث سجل ربيع الأول وجود 8,950 موظفا، منهم 7,465 من الذكور، و1,485 من الإناث، بزيادة 824% عن الشهر نفسه من الموسم الماضي، الذي كان العدد فيه 1,086 موظفا، منهم 1,055 من الذكور، و31 من الإناث.

أما من حيث الجنسيات الأكثر قدوما لأداء العمرة فقد جاءت أولا الجنسية الباكستانية بـ435,060، تليها الإندونيسية 261,172، فالهندية 213,893، ثم الماليزية 85,069، وفي المرتبة الخامسة اليمنية 72,212، وسادسا الجزائرية 41,184، وسابعا التركية 36,869، وثامنا الإماراتية 30,315، وتاسعا البنجلاديشية 28,702، وعاشرا الأردنية بـ20,344 تأشيرة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، كما أطلقت مؤشر العمرة الأسبوعي مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.