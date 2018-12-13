ولي عهد البحرين يصل الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض وصل ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الرياض اليوم،وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وقائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومندوب عن المراسم الملكية.



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