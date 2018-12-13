شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يؤكد دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا أمس الأول من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، وجرى بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها. وأكد ولي العهد خلال الاتصال دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حاليا في مملكة السويد.

من جهة أخرى أجرى الأمير محمد بن سلمان أمس الأول، اتصالا هاتفيا بملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى آل خليفة ـ رحمها الله. وسأل ولي العهد الله سبحانه أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.

وعبر ملك مملكة البحرين عن شكره لولي العهد على مشاعره الصادقة، داعيا المولى أن يحفظه من كل مكروه.

كما أجرى ولي العهد اتصالا هاتفيا بولي العهد بمملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان آل خليفة، عبر فيه عن تعازيه ومواساته في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى آل خليفة - رحمها الله -، داعيا الله أن يرحم الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وعبر ولي عهد البحرين عن عظيم شكره لولي العهد على عزائه ومواساته في الفقيدة.