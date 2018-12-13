المصور الشمري يكشف لـ"سبق" حقيقة صور نبات الخزامى جنوب رفحاء

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشف المصور الفوتوغرافي عبدالعزيز الشمري، حقيقة صور الخزامى التي التقطها قبل سنتين، في رفحاء، ولقيت انتشارًا واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الشمري لـ"سبق" أنه التقط الصور في منطقة برية تدعى المعيزيلة وتبعد 65 كلم جنوبي محافظة رفحاء تقريبًا، وهي لنباتات الخزامى ذات اللون البنفسجي والرائحة العطرة.

وذكر الشمري أن الصور تداولتها حسابات شهيرة وشخصيات مؤثرة في منصات التواصل الاجتماعي، لكنها نسبت تاريخ الصور إلى العام 2018 والصحيح أنها التقطت في العام 2016.

وأكد الشمري أنه أراد من هذا الإيضاح كشف حقيقة الصور للعامة بعد ما كثر حولها اللغط، وازدادت التساؤلات عنها، ومنعاً لبث الإشاعات وتداولها.

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