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محمد بن مسعود - الدمام - بعد تقرير "الخليج 365" عن لصوص الاحتطاب الذين يعبثون بالبيئة جنوب العرضيات أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بأنه تم تكليف موظف من قبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات للوقوف على أحد المواقع بوادي جبجب الجبلي جنوب محافظة العرضيات، بعد قيام بعض العمالة المجهولة بتجزئة الأشجار المقطوعة، بعد أن قام مقاول السد بإزالة 30 شجرة من أجل الوصول لموقع بناء صفاية للمياه بجوار السد. مما دفع العمالة المجهولة لتجزئة الأشجار تمهيداً لاستخدامها كحطب، وتم عمل محضر بذلك لتطبيق النظام بحق المقاول وفق نظام المراعي. وكانت " الخليج 365 " قد نشرت تقريراً بعنوان (شاهد.. "لصوص الاحتطاب" يعبثون بالبيئة جنوب العرضيات ) تحدث عن قيام لصوص الاحتطاب بقطع الأشجار الخضراء في وادي جبجب الجبلي جنوب محافظة العرضيات.

فرع البيئة والمياه والزراعة بمكة يوضح: مقاول أزال ٣٠ شجرة بوادي جبجب وسنعاقبه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13 أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بأنه تم تكليف موظف من قبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات للوقوف على أحد المواقع بوادي جبجب الجبلي جنوب محافظة العرضيات، بعد قيام بعض العمالة المجهولة بتجزئة الأشجار المقطوعة، بعد أن قام مقاول السد بإزالة 30 شجرة من أجل الوصول لموقع بناء صفاية للمياه بجوار السد. مما دفع العمالة المجهولة لتجزئة الأشجار تمهيداً لاستخدامها كحطب، وتم عمل محضر بذلك لتطبيق النظام بحق المقاول وفق نظام المراعي. وكانت " الخليج 365 " قد نشرت تقريراً بعنوان (شاهد.. "لصوص الاحتطاب" يعبثون بالبيئة جنوب العرضيات ) تحدث عن قيام لصوص الاحتطاب بقطع الأشجار الخضراء في وادي جبجب الجبلي جنوب محافظة العرضيات. 13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440 09:26 PM بعد تقرير "الخليج 365" عن لصوص الاحتطاب الذين يعبثون بالبيئة جنوب العرضيات بعد تقرير "الخليج 365" عن لصوص الاحتطاب الذين يعبثون بالبيئة جنوب العرضيات أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بأنه تم تكليف موظف من قبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات للوقوف على أحد المواقع بوادي جبجب الجبلي جنوب محافظة العرضيات، بعد قيام بعض العمالة المجهولة بتجزئة الأشجار المقطوعة، بعد أن قام مقاول السد بإزالة 30 شجرة من أجل الوصول لموقع بناء صفاية للمياه بجوار السد. مما دفع العمالة المجهولة لتجزئة الأشجار تمهيداً لاستخدامها كحطب، وتم عمل محضر بذلك لتطبيق النظام بحق المقاول وفق نظام المراعي. وكانت " الخليج 365 " قد نشرت تقريراً بعنوان (شاهد.. "لصوص الاحتطاب" يعبثون بالبيئة جنوب العرضيات ) تحدث عن قيام لصوص الاحتطاب بقطع الأشجار الخضراء في وادي جبجب الجبلي جنوب محافظة العرضيات.

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المصدر : الخليج 365