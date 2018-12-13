أمير الشمالية يقر تشكيل لجنة استشارية نسائية معنية بشؤون المرأة بالمنطقة

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أصدر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قرارًا بتشكيل لجنة استشارية نسائية تُعنى بشؤون المرأة وتنميتها في المنطقة.
وتفصيلاً، ضمت اللجنة في عضويتها 15 عضوًا من الجهات الحكومية والمجتمع ومن المثقفات والمهتمات بالشأن العام من القطاعات كافة، وبرئاسة الدكتورة نورة بنت عبدالله العصيمي.
وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذه الخطوة جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030 التي أعطت حيزًا كبيرًا من اهتماماتها للمرأة السعودية، ومن ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30 % وكذلك شغلها لمواقع قيادية.
وحدد الأمير فيصل بن خالد، أهداف ومهام اللجنة بتطوير الخدمات المقدمة للمرأة وتفعيل دورها في المجتمع وتلبية احتياجاتها وكذلك دراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة ورفعها إلى إمارة المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها في إطار الأنظمة والتعليمات, بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تُسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحياتية.
أمير الشمالية يقر تشكيل لجنة استشارية نسائية معنية بشؤون المرأة بالمنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-13
أصدر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قرارًا بتشكيل لجنة استشارية نسائية تُعنى بشؤون المرأة وتنميتها في المنطقة.
وتفصيلاً، ضمت اللجنة في عضويتها 15 عضوًا من الجهات الحكومية والمجتمع ومن المثقفات والمهتمات بالشأن العام من القطاعات كافة، وبرئاسة الدكتورة نورة بنت عبدالله العصيمي.
وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذه الخطوة جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030 التي أعطت حيزًا كبيرًا من اهتماماتها للمرأة السعودية، ومن ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30 % وكذلك شغلها لمواقع قيادية.
وحدد الأمير فيصل بن خالد، أهداف ومهام اللجنة بتطوير الخدمات المقدمة للمرأة وتفعيل دورها في المجتمع وتلبية احتياجاتها وكذلك دراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة ورفعها إلى إمارة المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها في إطار الأنظمة والتعليمات, بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تُسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحياتية.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
09:05 PM
ضمت 15 عضوًا من الجهات الحكومية والمثقفات برئاسة نورة العصيمي
أصدر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قرارًا بتشكيل لجنة استشارية نسائية تُعنى بشؤون المرأة وتنميتها في المنطقة.
وتفصيلاً، ضمت اللجنة في عضويتها 15 عضوًا من الجهات الحكومية والمجتمع ومن المثقفات والمهتمات بالشأن العام من القطاعات كافة، وبرئاسة الدكتورة نورة بنت عبدالله العصيمي.
وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذه الخطوة جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030 التي أعطت حيزًا كبيرًا من اهتماماتها للمرأة السعودية، ومن ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30 % وكذلك شغلها لمواقع قيادية.
وحدد الأمير فيصل بن خالد، أهداف ومهام اللجنة بتطوير الخدمات المقدمة للمرأة وتفعيل دورها في المجتمع وتلبية احتياجاتها وكذلك دراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة ورفعها إلى إمارة المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها في إطار الأنظمة والتعليمات, بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تُسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحياتية.
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المصدر : الخليج 365
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