المملكة تشارك في أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالبحرين

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر على مدى يومين في المنامة

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أمس الأول، أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي يُقام تحت عنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، وتستضيفه البحرين ويستمر على مدى يومين في المنامة.

ورأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، منوهًا بأهمية المؤتمر وما يتضمنه من ورش عمل مصاحبة ومناقشات وتبادل التجارب والخبرات التي سيقدمها نخبة من المعنيين بمجال السكن الاجتماعي، متمنياً أن يتحقق لهذا المؤتمر النجاح المأمول ليخرج بتوصيات من شأنها أن تساهم في الدفع بالمساعي العربية الداعمة لخطط التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير السياسات الإسكانية العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة الرؤى المتعلقة بمساهمات المؤسسات والهيئات الحكومية في إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، عطفاً على التباحث حول الآليات اللازمة لتحقيق التَّوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانيات وموارد، والتَّحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة.

وقام الشيخ خالد آل خليفة بعد حفل الافتتاح بزيارةٍ للمعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة العديد من الدول العربية والبنوك وشركات التطوير العقاري؛ حيث زار جناح المملكة، وكان في استقباله مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة الدعم السكني الأمير سعود بن طلال بن بدر، مقدماً شرحاً وافياً عن مبادرات الوزارة وجهودها في رفع نسبة التملك للمواطنين.

وتناول الأمير سعود بن طلال أبرز المبادرات؛ مثل سكني واتحاد الملاك والصندوق العقاري وإتمام ووافي وشراكات وإيجار ورسوم الأراضي والإسكان التنموي والبناء المستدام وتقنية البناء.

وتمحورت جلسات المؤتمر حول أربعة محاور هي: مراجعة السياسات الإسكانية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة وتطويرها، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع الإسكان، وتسهيل حضور المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن، وأخيرًا تجارب عملية بين القطاعين العام والخاص والشراكات المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.