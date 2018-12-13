العثور على مفقودي الأفلاج شرق البديع

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عثر، قبل قليل، الدفاع المدني وفريق غوث بالأفلاج على مفقودي الأفلاج المتغيبين منذ الثلاثاء الماضي، شرق البديع بالأفلاح.
وتفصيلاً، كثف الدفاع المدني بالأفلاج وفريق غوث بالأفلاج، وبمساندة الجهات الأمنية، البحث عن المفقودين، وفور الوصول للموقع الذي أرسله أحد المفقودين لوالدته، عثر فقط على مكان وجود المفقودين.
وعلى الفور تم تتبع أثر المركبة حتى عثر عليها متوقفة وبها شخصان، لتواصل بعدها فرق الدفاع المدني وغوث البحث عن المتبقين حتى تم العثور على البقية وعددهم اثنان.
وكان محافظ الأفلاج تركي الهزاني وجه الجهات ذات الاختصاص بتكثيف البحث عن المفقودين، والإفادة عن تطورات البحث عنهم، حتى تم العثور عليهم قبل قليل شرق البديع، وجميعهم بصحة جيدة، ولله الحمد.
العثور على مفقودي الأفلاج شرق البديعمسلّم الهواملة الخليج 365 2018-12-13
عثر، قبل قليل، الدفاع المدني وفريق غوث بالأفلاج على مفقودي الأفلاج المتغيبين منذ الثلاثاء الماضي، شرق البديع بالأفلاح.
وتفصيلاً، كثف الدفاع المدني بالأفلاج وفريق غوث بالأفلاج، وبمساندة الجهات الأمنية، البحث عن المفقودين، وفور الوصول للموقع الذي أرسله أحد المفقودين لوالدته، عثر فقط على مكان وجود المفقودين.
وعلى الفور تم تتبع أثر المركبة حتى عثر عليها متوقفة وبها شخصان، لتواصل بعدها فرق الدفاع المدني وغوث البحث عن المتبقين حتى تم العثور على البقية وعددهم اثنان.
وكان محافظ الأفلاج تركي الهزاني وجه الجهات ذات الاختصاص بتكثيف البحث عن المفقودين، والإفادة عن تطورات البحث عنهم، حتى تم العثور عليهم قبل قليل شرق البديع، وجميعهم بصحة جيدة، ولله الحمد.
13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440
08:46 PM
في موقع أرسله أحدهما لوالدته
عثر، قبل قليل، الدفاع المدني وفريق غوث بالأفلاج على مفقودي الأفلاج المتغيبين منذ الثلاثاء الماضي، شرق البديع بالأفلاح.
وتفصيلاً، كثف الدفاع المدني بالأفلاج وفريق غوث بالأفلاج، وبمساندة الجهات الأمنية، البحث عن المفقودين، وفور الوصول للموقع الذي أرسله أحد المفقودين لوالدته، عثر فقط على مكان وجود المفقودين.
وعلى الفور تم تتبع أثر المركبة حتى عثر عليها متوقفة وبها شخصان، لتواصل بعدها فرق الدفاع المدني وغوث البحث عن المتبقين حتى تم العثور على البقية وعددهم اثنان.
وكان محافظ الأفلاج تركي الهزاني وجه الجهات ذات الاختصاص بتكثيف البحث عن المفقودين، والإفادة عن تطورات البحث عنهم، حتى تم العثور عليهم قبل قليل شرق البديع، وجميعهم بصحة جيدة، ولله الحمد.
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المصدر : الخليج 365
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