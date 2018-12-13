وفد إعلامي سعودي يزور مقر "هواوي" بالصين للتعرف على ابتكاراتها بقطاع الاتصالات

محمد بن مسعود - الدمام - بعد فوزها بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة كأول شركة تقنية تحصل عليها

عبدالملك سرور :زار وفد إعلامي من السعودية المقر العالمي لشركة "هواوي" في الصين للتعرف عن كثب على إستراتيجية أعمال ورؤية الشركة التي أسهمت في فوزها بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة كأول شركة تقنية تحصل على هذا التميز في تاريخ الجائزة.

وفي التفاصيل، تضمنت الزيارة جولات ميدانية في مختلف أقسام المقر الرئيسي للشركة في مدينة شنزن الصينية، حيث اطلع الوفد على أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تقدمها الشركة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وناقشوا مع تنفيذيي الشركة وخبرائها الدور الحيوي التي تلعبه التقنية في دفع عجلة مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة والعالم، وكيفية مساهمتها برفد جهود الحكومة السعودية على صعيد بناء اقتصادها المستدام القائم على المعرفة بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.

وأتاحت "هواوي" للصحفيين فرصة زيارة مختبراتها ومراكز أبحاثها المتطورة ومناقشة الرقمنة في دفع مسيرة تطوير القطاعات الحيوية.

وتأتي أهمية الزيارة كونها جاءت بعد بضعة أسابيع من فوز "هواوي" بالمرتبة الأولى من جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، حيث تسلم الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط الجائزة من يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

وفي أول فعاليات زيارات الوفد للمقر الرئيسي للشركة، قدم جو كيلي، نائب رئيس الإعلام الدولي في الشركة عرضاً موجزاً عن نشأة الشركة وأهم مراحل تطور أعمالها وصولاً لتحقيقها اليوم مكانة ريادية على مستوى العالم وقيادتها لعدد من المحاور التقنية الهامة كشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتقنية إنترنت الأشياء والسحابة الإلكترونية.

وأجاب كيلي في نهاية مؤتمر صحفي عن أسئلة الوفد التي تتعلق بأحدث حلول "هواوي" ودور الشركة في دفع عملية التحوّل الرقمي في المملكة بالاستفادة من تجارب مختلف الأسواق العالمية التي تنتشر فيها أعمال "هواوي" وتبلغ 170 دولة في مختلف أرجاء العالم.

وزار الوفد مركز التدريب العالمي (جامعة "هواوي") التي توفر فرصاً تدريبية لمبتعثين من كافة أنحاء العالم، لينتقل بعد ذلك لزيارة خطوط الإنتاج في مدينة دونغوان ومركز الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى عدد من المختبرات ومراكز البحث والتطوير.

وانتقل الوفد لزيارة مركز "هواوي" للبحث والتطوير وعدد من المواقع التابعة لشركاء الشركة للوقوف على آلية تطبيق عدد من حلول تقنيات المعلومات والاتصالات المبتكرة كحلول المدن الآمنة والنقل، بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من التقنية في تطوير أهم القطاعات.

ومن جهته، علق دينيس زهانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" السعودية قائلاً: "يسعدنا استضافة الوفد الإعلامي من المملكة في الصين لأننا نرى في الإعلام شريكاً مهماً على مستوى تسليط الضوء على الدور الهام التي تضطلع به صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث نبذل في ‘هواوي’ قصارى جهودنا لنساهم في تأسيس النظام الإيكولوجي الشامل والرقمي في المملكة بما يتوافق مع الأهداف الحكومية الواردة في برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030.

واختتم بالقول: نود أن نشكر الوفد السعودي لقبوله دعوتنا وزيارة مقرنا وإعطائنا الفرصة ليكونوا أول من يطلع على أحدث الحلول والتقنيات التي توفرها الشركة حالياً وتسهم في دفع عجلة التحوّل الرقمي التي تعتبر اليوم أحد أهم التوجهات التي ستساهم في تحقيق أهداف التنمية في المملكة على مدار السنوات المقبلة.