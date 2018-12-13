صحف سلوفينية: الاتحاد مهتم بضم الجناح المقدوني "أجيم إبرايمي"

محمد بن مسعود - الدمام - يرغب في اللعب في السعودية تحت قيادة "بيليتش"

كشفت عدد من الصحف السلوفينية عن اهتمام نادي الاتحاد بضم اللاعب المقدوني أجيم ابرايمي، اللاعب الحالي في صفوف دومزال السلوفيني.

وبحسب ما تحدثت الصحف هناك فإن اللاعب لن يستمر مع ناديه الحالي ويبحث عن الانتقال للدوري السعودي وتحديداً لنادي الاتحاد الذي يدربه الكرواتي سلافين بيليتش.

وتحدثت الصحف عن الوضع الصعب الذي يعيشه الاتحاد في الدوري، إذ يمتلك فقط ثلاث نقاط وضعته في مؤخرة جدول الترتيب وأن مدربه بيليتش يبحث عن عناصر هجومية مميزة تساعد الفريق للخروج من محنته.

اللاعب أجيم إبرايمي يبلغ من العمر 30 عاماً، وهو دولي في صفوف منتخب مقدونيا ويلعب في مركزي الجناح الأيمن والهجوم، الخليج 365 له الاحتراف في الدوري الإيطالي رفقة كالياري كما لعب في سلوفينيا مع أندية ماريبور وأستانا الكازخساتي.