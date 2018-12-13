"القحطاني": 29 فرقة إسعافية تغطي مسابقات “فورميلا إي” الدرعية

محمد بن مسعود - الدمام - تخصيص أكثر من 29 فرقة إسعافية من بينها 12 فرقة راجلة

أوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني، بأن الهيئة كثفت استعداداتها للمشاركة في مسابقات فورميلا إي الدرعية، بتخصيص أكثر من 29 فرقة إسعافية من بينها 12 فرقة راجلة، وذلك لتقديم خدماتها الإسعافية والطبية والوقائية التوعوية للمشاركين والزوار في فعاليات المسابقة التي انطلقت اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 في الرياض.

وبيّن "القحطاني" أن الفرق تم دعمها بعدد من سيارات الإسعاف المزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية والإسعافية و3 باصات، وبقوة عاملة بلغت أكثر من 49 مسعفاً و9 أطباء وأخصائيين، فضلاً عن تخصيص غرفة للعمليات والتحكم لإدارة الحالات الإسعافية بقوة عاملة بلغت 6 موظفين.

وأضاف بأن الفرق الإسعافية للهلال الأحمر تنتشر لتغطي كافة نطاقات المسابقة وأماكن تواجد الجمهور والعائلة والقرية الثقافية وفعاليات مسك ومنطقة الحرس الوطني وبيت مبارك ومنطقة متحف الطريف.