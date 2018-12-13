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محمد بن مسعود - الدمام - تساهم الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ممثلةً في اللجنة الأمنية الدائمة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والجهات المنظمة والجهات ذات العلاقة، من خلال مشاركتها في المحفل العالمي الذي تستضيفه المملكة بمحافظة الدرعية (سباق الفورميلا - إي الدرعية)؛ من خلال تنفيذ الإجراءات وفقاً للخطط الأمنية والتنظيمية المعدة مسبقاً، إضافةً إلى مهام المتابعة والرصد الميداني؛ إذ شاركت كافة الأجهزة المعنية بعدد من الإمكانات البشرية والمادية باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتطورة؛ ويأتي ذلك بإشرافٍ ومتابعة مستمرة من قبل مدير شرطة منطقة الرياض رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة، اللواء فهد بن زيد المطيري، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول، وقد الخليج 365 ذلك عددٌ من الاجتماعات التحضيرية بمشاركة عددٍ من الجهات المختصة.

خطط أمنية وجهود مضاعفة من شرطة الرياض لإنجاح "سباق الفورميلا" عبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-13 تساهم الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ممثلةً في اللجنة الأمنية الدائمة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والجهات المنظمة والجهات ذات العلاقة، من خلال مشاركتها في المحفل العالمي الذي تستضيفه المملكة بمحافظة الدرعية (سباق الفورميلا - إي الدرعية)؛ من خلال تنفيذ الإجراءات وفقاً للخطط الأمنية والتنظيمية المعدة مسبقاً، إضافةً إلى مهام المتابعة والرصد الميداني؛ إذ شاركت كافة الأجهزة المعنية بعدد من الإمكانات البشرية والمادية باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتطورة؛ ويأتي ذلك بإشرافٍ ومتابعة مستمرة من قبل مدير شرطة منطقة الرياض رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة، اللواء فهد بن زيد المطيري، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول، وقد الخليج 365 ذلك عددٌ من الاجتماعات التحضيرية بمشاركة عددٍ من الجهات المختصة. 13 ديسمبر 2018 - 6 ربيع الآخر 1440 08:12 PM تساهم الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ممثلةً في اللجنة الأمنية الدائمة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والجهات المنظمة والجهات ذات العلاقة، من خلال مشاركتها في المحفل العالمي الذي تستضيفه المملكة بمحافظة الدرعية (سباق الفورميلا - إي الدرعية)؛ من خلال تنفيذ الإجراءات وفقاً للخطط الأمنية والتنظيمية المعدة مسبقاً، إضافةً إلى مهام المتابعة والرصد الميداني؛ إذ شاركت كافة الأجهزة المعنية بعدد من الإمكانات البشرية والمادية باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتطورة؛ ويأتي ذلك بإشرافٍ ومتابعة مستمرة من قبل مدير شرطة منطقة الرياض رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة، اللواء فهد بن زيد المطيري، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول، وقد الخليج 365 ذلك عددٌ من الاجتماعات التحضيرية بمشاركة عددٍ من الجهات المختصة.

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المصدر : الخليج 365