السعودية اليوم / اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية



الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وصاحب السمو رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد ، اليوم ، اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم ممثلةً بالمكتبة الرقمية

وأوضح معالي وزير التعليم أن التنسيق بين المدينة والوزارة قائم على جميع الأصعدة وفي أكثر من موضوع ، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستضيف بُعد جديد للمكتبة الرقمية السعودية وستدعم تواجدها على منصات البحث العلمي ، وستمكنها من التواصل مع الباحثين سواء كانوا مرتبطين بجامعات او بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .

وأضاف معاليه : إن المكتبة حققت قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية بجهود الزملاء ، وكان أخرها حصول المكتبة على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ، قبل أيام ، وهذا دليل على العمق العلمي والمعرفي الذي تقدمه المكتبة من خلال الاشتراك في قواعد المعلومات والذي وصل الى مرحلة متقدمة وأصبح يغطي معظم المجالات العلمية التي تحتاجها المملكة في مسيرتها التنموية .

من جانبه أكد سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، أن الاتفاقية الموقعة بين المدينة والوزارة تهدف إلى دعم البحث العلمي في المملكة وتوفير الأدوات التي تدعم الحراك العلمي ، حيث ستستضيف شبكة معين البنية التحتية الخاصة بالمكتبة الرقمية السعودية وتقديم الدعم اللازم للمكتبة وتوفر النسخ الاحتياطية في فرعي الشبكة بالرياض وجدة ، كما ستقدم خدمات الفحص الاستباقية لأمن المعلومات ، مشيراً إلى إسهام شبكة معين في ربط معظم الجامعات السعودية الحكومية والأهلية والمراكز البحثية وتزويدها بخدمات بحثية نوعية وربطها بالشبكات البحثية المماثلة حلول العالم، تحت اشراف وتشغيل كوادر وطنية مدربة بأعلى المعايير العالمية لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

بدوره، عَبرَّ المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية عن سعادته بهذا الإنجاز الذي جاء تماشياً مع رؤية المملكة 2030 كخطوة لاستشفاف الطريق إلى المستقبل من خلال استفادة المؤسسات الحكومية من قواعد المعلومات كأحد الوسائل لتحقيق مجتمع المعرفة وتعزيز البحث العلمي ومواكبة مستجدات النشر العالمي.

فيما أوضح مدير الشبكة الأكاديمية السعودية (معين ) المهندس إبراهيم الشدوخي عقب توقيع الاتفاقية أن هذه الشراكة ستدعم الطرفين لتوفير بيئة آمنه و انتشار أوسع لكلا الطرفين .

وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى انضمام الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى عضوية تكتل المكتبة الرقمية السعودية، والذي يُعد أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات في العالم العربي؛ حيث يضم ما يزيد على 200 مليون مادة علمية تغطي كافة التخصصات الأكاديمية .

// انتهى //

20:48ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسوقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وصاحب السمو رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد ، اليوم ، اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم ممثلةً بالمكتبة الرقمية السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلةً بالشبكة الرقمية السعودية للبحث والابتكار "معين" بهدف استضافة خادمات المكتبة الرقمية السعودية لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والاستفادة من البنية التحتية لشبكة "معين".وأوضح معالي وزير التعليم أن التنسيق بين المدينة والوزارة قائم على جميع الأصعدة وفي أكثر من موضوع ، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستضيف بُعد جديد للمكتبة الرقمية السعودية وستدعم تواجدها على منصات البحث العلمي ، وستمكنها من التواصل مع الباحثين سواء كانوا مرتبطين بجامعات او بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .وأضاف معاليه : إن المكتبة حققت قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية بجهود الزملاء ، وكان أخرها حصول المكتبة على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ، قبل أيام ، وهذا دليل على العمق العلمي والمعرفي الذي تقدمه المكتبة من خلال الاشتراك في قواعد المعلومات والذي وصل الى مرحلة متقدمة وأصبح يغطي معظم المجالات العلمية التي تحتاجها المملكة في مسيرتها التنموية .من جانبه أكد سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، أن الاتفاقية الموقعة بين المدينة والوزارة تهدف إلى دعم البحث العلمي في المملكة وتوفير الأدوات التي تدعم الحراك العلمي ، حيث ستستضيف شبكة معين البنية التحتية الخاصة بالمكتبة الرقمية السعودية وتقديم الدعم اللازم للمكتبة وتوفر النسخ الاحتياطية في فرعي الشبكة بالرياض وجدة ، كما ستقدم خدمات الفحص الاستباقية لأمن المعلومات ، مشيراً إلى إسهام شبكة معين في ربط معظم الجامعات السعودية الحكومية والأهلية والمراكز البحثية وتزويدها بخدمات بحثية نوعية وربطها بالشبكات البحثية المماثلة حلول العالم، تحت اشراف وتشغيل كوادر وطنية مدربة بأعلى المعايير العالمية لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.بدوره، عَبرَّ المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية عن سعادته بهذا الإنجاز الذي جاء تماشياً مع رؤية المملكة 2030 كخطوة لاستشفاف الطريق إلى المستقبل من خلال استفادة المؤسسات الحكومية من قواعد المعلومات كأحد الوسائل لتحقيق مجتمع المعرفة وتعزيز البحث العلمي ومواكبة مستجدات النشر العالمي.فيما أوضح مدير الشبكة الأكاديمية السعودية (معين ) المهندس إبراهيم الشدوخي عقب توقيع الاتفاقية أن هذه الشراكة ستدعم الطرفين لتوفير بيئة آمنه و انتشار أوسع لكلا الطرفين .وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى انضمام الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى عضوية تكتل المكتبة الرقمية السعودية، والذي يُعد أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات في العالم العربي؛ حيث يضم ما يزيد على 200 مليون مادة علمية تغطي كافة التخصصات الأكاديمية .// انتهى //20:48ت م0245

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