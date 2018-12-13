السعودية اليوم / ولي عهد البحرين يصل الرياض



الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين, ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة, سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومندوب عن المراسم الملكية.

// انتهى //

20:19ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسوصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين إلى الرياض اليوم.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين, ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة, سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //20:19ت م0241

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