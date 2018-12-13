السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يقر تشكيل لجنة استشارية نسائية معنية بشؤون المرأة في المنطقة



عرعر 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قراراً بتشكيل لجنة استشارية نسائية تٌعنى بشؤون المرأة وتنميتها في المنطقة .

وتضم اللجنة في عضويتها 15 عضوة من الجهات الحكومية والمجتمع ومن المثقفات والمهتمات بالشأن العام من القطاعات كافة ، وبرئاسة الدكتورة نورة بنت عبدالله العصيمي .

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذه الخطوة جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030 التي أعطت حيزاً كبيراً من اهتماماتها للمرأة

وحدّد سموه أهداف ومهام اللجنة بتطوير الخدمات المقدمة للمرأة وتفعيل دورها في المجتمع وتلبية احتياجاتها وكذلك دراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة ورفعها إلى إمارة المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها في إطار الأنظمة والتعليمات , بالإضافة لبناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحياتية .

// انتهى //

19:51ت م

0230



عرعر 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قراراً بتشكيل لجنة استشارية نسائية تٌعنى بشؤون المرأة وتنميتها في المنطقة .وتضم اللجنة في عضويتها 15 عضوة من الجهات الحكومية والمجتمع ومن المثقفات والمهتمات بالشأن العام من القطاعات كافة ، وبرئاسة الدكتورة نورة بنت عبدالله العصيمي .وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذه الخطوة جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030 التي أعطت حيزاً كبيراً من اهتماماتها للمرأة السعودية ومن ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30% وكذلك شغلها لمواقع قبادية.وحدّد سموه أهداف ومهام اللجنة بتطوير الخدمات المقدمة للمرأة وتفعيل دورها في المجتمع وتلبية احتياجاتها وكذلك دراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة ورفعها إلى إمارة المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها في إطار الأنظمة والتعليمات , بالإضافة لبناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحياتية .// انتهى //19:51ت م0230

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